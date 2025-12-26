　
社會 社會焦點 保障人權

不爽被逼車！球棒猛砸照後鏡洩恨　「全力揮擊」超狠畫面曝

▲桃園市曾姓男子昨天傍晚疑似不滿被逼車，竟憤而持球棒砸毀王姓男子自小客車照後鏡，圖為監視畫面。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市曾姓男子昨天傍晚疑似不滿被逼車，竟憤而持球棒砸毀王姓男子自小客車照後鏡，圖為監視畫面。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子昨（25）日傍晚在桃園區中正路上，疑似不滿遭同向自小客車逼車，憤而在停等紅燈時，下車持球棒砸損王姓男子自小客車左照後鏡洩恨；桃園警方據報後出動快打部隊到場，當場查獲曾男到案，並在其後行李箱起出出球棒等證物，警方訊問後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市王姓男子昨天傍晚慘遭曾姓男子持球棒砸毀左照後鏡。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市王姓男子昨天傍晚慘遭曾姓男子持球棒砸毀左照後鏡。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天下午5時29分許，桃園警分局武陵派出所接獲報案指稱，車主因行車糾紛遭後方自小客車駕駛持球棒砸毀左方照後鏡；警方立即啟動快打部隊到場，5名員警3分鐘內即趕抵現場處理。

桃園警方表示，30歲的曾姓男子辯稱，駕駛自小客車沿桃園區中正路往復興路方向行駛，同向54歲王姓男子駕車由右側強行切進車道，當時擔心發生碰撞鳴按喇叭示警，但對方仍強行逼其讓道。當時一時氣憤，於停等紅燈時，下車持平日練球用的鋁製球棒猛敲對方左照後鏡洩恨。

▲桃園警方在曾姓男子自小客車起出砸車用的球棒等證物。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方在曾姓男子自小客車起出砸車用的球棒等證物。（圖／桃園警方提供）

王男則向警方聲稱，當時在路旁讓家人下車後準備駛入車道，並沒有逼車行為，不知為何會被砸車，警方釐清案情後，當場查扣曾男車上球棒，偵訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園美女參選人競選布條「被刺眼毀容」　犯嫌落網超瞎理由曝

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

