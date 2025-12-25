玩嘉義一晚2300元　他查高鐵「來回2100元」嘆：乾脆坐高鐵？

▲高鐵。（圖／記者李姿慧攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

國旅話題常常引發討論，有網友表示，朋友揪他週末去嘉義某城堡景點玩，結果他一查車站附近商旅，評價不差的房間最便宜一晚竟要2300元左右，反而高鐵來回才2100元，讓他忍不住懷疑「是不是乾脆坐高鐵取代住宿更好」，還直問這種「高鐵比住宿便宜」是不是在打擊國旅？

原PO昨（24）日在PTT八卦板發文「欸！嘉義住一晚要2300 高鐵來回2100 都幾？」朋友找他週末去嘉義的城堡玩，他先上網查火車站周邊的商旅，發現評價還不錯的房型，最便宜住一晚大概就要2300元。他也提到如果改去大林或朴子住，確實會便宜一點，但「也沒差到多少」，除非乾脆住青年旅館，否則住宿費就是很硬。

原PO接著表示，自己算一算，如果住一晚要2300元，那不如直接坐高鐵，因為高鐵來回只要2100元，「高鐵比住宿便宜」讓他越想越怪，於是拋出疑問，如果這樣的話，乾脆搭高鐵當天來回是不是更划算？也忍不住感嘆這種價格結構算不算「打擊國旅」？

貼文引發討論，「你住宿完還是要搭高鐵回家啊」、「太晚，便宜的早就被訂完」、「聖誕節2300便宜啦」、「過年想訂一晚國旅，結果都漲4倍以上，誰愛去誰去」、「嘉義真的貴死」、「聖誕節2300便宜啦。」

其中，有網友直呼要考慮時間成本，「你還要付出高鐵來回的時間和體力，最後總成本大概不會少於3100。」還有人強調旅遊體驗，「住是體驗，搭20次高鐵是可以留下什麼」、「當然是住宿比較好阿！還可以安排住阿里山。」