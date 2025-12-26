柯文哲被求刑28年半　「沒金流地點時間」館長轟：會有報應的

▲柯文哲在全案辯論終結後，批少數檢察官「老鼠屎搞壞一鍋粥」。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲遭檢方求處28年半徒刑，引發輿論，網紅「館長」陳之漢也在臉書發文開嗆，直指整起案件「沒有金流、沒有地點、沒有時間」，卻被求刑到將近30年，痛批司法荒謬，更把矛頭指向總統賴清德，直言「你會有報應的」。貼文曝光後，短時間內湧入大量網友留言，支持與反對聲浪交織，戰火相當激烈。

館長在文中直接寫下「沒有金流沒有地點沒有時間，求刑28年半，賴清德你會有報應的」，語氣相當強烈。他認為案件關鍵要件不足，卻仍遭重判求刑，質疑背後動機不單純。也有網友在留言區補充指出，「提醒一下，是鐘小平檢舉的」，再度引發討論。

留言區很快分成兩派，有人力挺館長，「司法大奇觀，這黨個個是人才」、「館長加油」、「阿北加油」，認為案件存在諸多疑點；也有人持反對立場直嗆，「目前除了1500以外阿北全認了，還在沒金流」、「28年還太少」、「講得好像你才是法官。」

台北地院審理京華城案，從去年（2024年）12月26日起訴移審，24日入夜完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，訂於明年（2026年）3月26日下午2點30分宣判。