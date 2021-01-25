部桃風暴已有2991人「即刻隔離」還會再增加　有疫情來最大規模

記者賴文萱／台北報導

部立桃園醫院疫情持續擴大，2周內染疫者已達15例！昨（24日）晚間指揮官陳時中緊急召開記者會，擴大居檢人數到5千人左右，今統計，目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。

▲部桃1月25日總居家隔離人數達到2991人。（圖／指揮中心提供）

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因應部桃染疫風暴，陳時中今天表示，經過一天努力，總共已隔離2991人，持續還會再擴大，主要先把住院者本身、一部分陪病者已經匡列完成，居家隔離單則還要一點時間才會送達。

在被隔離將近3000人中，醫院部分有422人、社區部分304人、擴大回溯部分有2265人，其中，住院者有1048人、陪病者1217人。這次狀況也是國內有新冠肺炎疫情以來最大規模的一次隔離。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心昨宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離。

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

▲部桃事件感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

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