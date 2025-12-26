呼吸道疾病高峰期來了　醫曝暖暖過冬5秘訣

▲冬季低溫加上人群聚集，正是呼吸道疾病的高峰期。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終，跨年夜是許多人期待的盛事。無論是參加大型煙火活動、戶外演唱會，或與親友聚會，民眾往往在寒冷夜晚長時間暴露於低溫環境。衛生福利部玉里醫院楊崇德醫師提醒，跨年雖然熱鬧，但保暖與健康防護不可忽視，尤其是抵抗力較弱的族群，更需提高警覺，以避免感冒與流感。

楊醫師指出：「冬季低溫加上人群聚集，正是呼吸道疾病的高峰期。流感病毒在低溫環境中更容易存活與傳播，若民眾長時間待在擁擠場所，未注意保暖與防護，容易造成群聚感染。對於年長者、幼童、慢性病以及呼吸道疾病患者而言，感冒或流感可能引發併發症，甚至造成肺炎、呼吸衰竭等嚴重後果。」

玉里醫院簡以嘉院長表示：「跨年是歡樂的時刻，但健康更是迎接新年的基礎。希望民眾在享受活動的同時，也能注意保暖與防護，特別是抵抗力較弱的族群，務必提高警覺。」院方也提醒，若有慢性病史，跨年前應檢視藥物是否充足，並與家人保持聯繫，以便在緊急狀況下能迅速獲得協助。

▲楊崇德醫師提醒，跨年雖然熱鬧，但保暖與健康防護不可忽視，尤其是抵抗力較弱的族群，更需提高警覺，以避免感冒與流感。

楊醫師建議民眾跨年夜外出時，務必遵守五大健康守則：

1. 分層穿衣：採用「洋蔥式穿法」，排汗衣、保暖衣物、防風防水外套缺一不可。

2. 保護四肢末端：手套、帽子、圍巾與厚襪必備，避免失溫。

3. 配戴口罩：在人群密集處戴口罩，降低飛沫傳染風險。

4. 補充水分與熱量：適量飲用熱飲或熱食，維持能量與免疫力，避免過量酒精。

5. 注意身體警訊：若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或全身倦怠，應及早就醫。

▲醫師提醒，若有慢性病史，跨年前應檢視藥物是否充足，並與家人保持聯繫，以便在緊急狀況下能迅速獲得協助。

楊醫師強調，年長者、幼童及慢性病患者，跨年夜若要外出，務必做好保暖準備，並隨身攜帶必要藥物。若症狀加劇，應立即就醫，不要拖延。對於不適合長時間暴露在低溫環境的人，建議選擇室內活動或透過電視、網路參與跨年，既能享受氛圍，也能守護健康。

跨年夜的煙火與歡笑固然令人期待，但健康才是最珍貴的禮物。玉里醫院呼籲民眾：在寒冷的夜晚，別忘了為自己和家人加上一層保護，讓我們在溫暖與健康中迎接嶄新的2026年。

