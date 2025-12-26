　
韓國人來台「體驗1事」愛上　狂讚：不可思議新世界！台人秒懂

▲▼頭髮,頭皮,油膩,油性,洗頭。（圖／pixabay）

▲韓國人不會去美容院純洗頭。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

知名部落客「台灣妞」曾長居南韓，經常透過社群平台分享生活，以及台韓文化的差異，在台灣，「去美容院洗頭」是一種享受，也是很稀鬆平常的事；不過，對韓國人來說，除非是重要的婚禮、相親，或是特殊場合需要「做造型」，才會去美容院，洗頭就像刷牙洗澡一樣，是在家裡解決的小事。

韓國人去美容院　是為了做造型

「台灣妞」在粉專發文，在韓國如果走進一家美容院說「我只要洗頭」，設計師可能會用看外星人的眼神回應，因為在當地人的觀念中，洗頭就像刷牙、洗澡，是在家裡解決的小事，不會有人特地花錢去外面純洗頭，除非是有婚禮、相親等重要場合需要「做造型」，才會踏進美容院。

「在他們的認知裡，美容院是拿來剪、燙、染或是打理門面的，單純洗頭這件事，門檻真的很高。」台灣妞建議，如果在韓國懶得自己洗頭，去美容院不要只說要洗頭，直接說有場合需要「Styling（做造型）」，這樣設計師洗完頭後，會吹個大捲或弄個空氣瀏海，「這對他們來說才是一個完整的服務。」

台灣妞讚：台灣有純洗頭服務超幸福！

台灣妞也感嘆，每次回台灣洗頭都覺得「台灣人太幸福了！」除了洗頭外，還附贈頭皮按摩，傳統理髮廳甚至還會幫你按摩肩頸、手臂，有的店家還能順便刮痧，「這種『一條龍』的舒壓服務，對韓國人來說完全是不可思議的新世界。」

這樣的文化差異，也讓台灣妞推薦韓國朋友到台灣旅遊一定要體驗看看，「看著他們被按到露出那種『原來洗頭可以這麼爽』的驚訝表情，真的很有成就感。」

對此，許多網友也大讚，「就是要去給人洗頭按兩下才舒服，而且別人洗可以撐比較多天」、「重點台灣還有很多夜間洗髮，滿足下班後懶得洗頭的人」、「真的好推薦，如果選的方案更高級一些，那個流程跟按摩真的很舒服」、「洗髮助理很缺人，也就漲價了。我就很少在外面洗頭」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

韓國洗頭美容院台韓文化洗頭習慣生活差異

