嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年8月間以300元為代價，將個人申辦的手機門號賣給詐騙集團使用，結果害自己吃上官司，刑事部分被判處拘役50日，民事部分還要賠償受害者全部損失，共計1397萬元。

▲小芸將自己申辦的門號賣給詐團使用，結果捲入詐騙案，還要賠償1397萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年8月間在嘉義縣某電信公司門市申辦門號，取得SIM卡之後，便以300元為代價賣給真實身分不詳的莊姓男子。

莊男所屬的詐團將小芸的門號當作詐欺取財的聯絡工具，成員們假冒成警員及金管會人員，打電話向受害者佯稱，受害者申辦的銀行數位帳戶有不明金流，涉嫌洗錢，需要配合警方偵辦，並在2個月內騙得1397萬元。

後來受害者發現被騙，憤而報警，並對提供門號的小芸提出刑事及民事訴訟。刑事訴訟部分，小芸被嘉義地院法官依幫助犯詐欺取財罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

民事部分，小芸經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，小芸雖然沒有加入詐團或直接參與詐騙行為，但她提供的門號確實遭利用作為詐騙的聯絡工具，她的行為屬於對詐團犯罪有所助益的幫助行為，依法規定應負起共同侵權行為人責任，最終判她應賠償受害者全部損失，共計1397萬元，全案仍可上訴。