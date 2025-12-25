冷氣團發威「全台快速降溫」五股10.3℃逼個位數　5縣市低溫特報

▲大陸冷氣團大舉南下，全台快速降溫 。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

大陸冷氣團大舉南下，中央氣象署預估今（25日）晚明（26日）晨是這波氣溫最低時候，中部以北、宜蘭下探12度，截至目前，新北五股已經出現10.3度、新竹縣10.5度、桃園茶改場10.6度，溫度直逼個位數。氣象專家示警，冷氣團已經抵達，各地氣溫快速下降，提醒民眾越晚越冷、注意保暖。

根據氣象署觀測，本島平地今天入夜後已經陸續出現10度左右的溫度，包括新北市五股’富貴角、國道五號以及新竹國三、國一、桃園茶改場都在榜上，預估今晚氣溫越晚越低，入夜後溫度明顯下滑，深夜10時38分續發5縣市「低溫特報」，其中新北市局部有持續10度或以下氣溫發生機率。

▲今晚到明晨是這波冷氣團最冷時候，五股已出現10.3度 。



氣象愛好「台灣颱風論壇」粉絲團提醒，冷氣團大舉南下，各地起風、開始降溫，越晚越寒冷，今夜低溫12至14度。雲圖可見，冷空氣通過相對溫暖的洋面後，形成一層層排列的雲街（冷平流雲系），象徵冷空氣推進的進度及走向。

台灣颱風論壇表示，冷氣團今晚抵達，各地氣溫快速下降，這波冷氣團挾帶豐沛水氣，中、北、東部海拔3000公尺以上、且位於中央山脈或雪山山脈稜線東側，均有下雪或雨夾雪的機會。

氣象署指出，北東地區在冷氣團影響下顯得相當濕冷，今晚到明晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，金馬9至10度，中部以北、宜蘭12至14度，北部近山區留意10度左右低溫，南部、花東、澎湖14至16度。

【22:38低溫特報】

影響時間：25日晚上至26日上午

橙色燈號：新北市

黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣