合歡山高海拔路段恐結冰！下午4時預警性封閉　車輛只出不進

▲▼受冷氣團影響，合歡山區高海拔路段今天凌晨路段已有結冰情形。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段有降雪(霰)、路面結冰機率；為維用路人車安全，26日16時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

中區養護工程分局另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於27日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整並呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。