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醫急呼籲「高鐵該禁賣自由座、飲食」　陳時中：這兩天會討論

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日召開記者會，宣布5,000人立刻開始居家隔離，結束後安排採檢，引起社會熱議。醫師姜冠宇分析，最恐怖的時間點還沒到，希望高鐵禁賣自由座、跟進捷運禁止乘客飲食。指揮官陳時中表示，針對高鐵是不是有自由座管制跟禁止車上飲食等，這兩天會跟交通部做相關討論。

▲衛福部桃園醫院前進指揮中心規定，桃醫員工禁止到外縣市與友院參與會議與演講，停止外援業務，院方22日證實內部確實有此訊息。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲部桃爆發疫情群聚，5,000人開始隔離。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

部桃院內感染引發社區感染疑慮，外界擔憂春節連假國內將有龐大移動人潮，管制作為是否會升級？另外，也有醫師姜冠宇也預測，台灣還沒到最恐怖的時間點，「＃過年」，等到春節期間，民眾搭高鐵時，最好能夠提高警覺，「其實我認為，高鐵此時限制自由座。比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。」

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對此，陳時中在今天記者會中回應，目前管制作為還沒到升級的情況，各別單位要居家上班避免群聚等，我們都不反對，這都是公司或地方政府做內部管理的作為。至於高鐵是否禁賣自由座跟車上飲食，這兩天會跟交通部做相關討論。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲因應部桃疫情擴大，有醫師呼籲，高鐵應限制自由座，並比照捷運不要開放脫口罩吃飯比較好。（圖／記者李毓康攝）

衛福部桃園醫院爆發院內感染，隨著確診者不斷增加，指揮中心24日晚間緊急召開記者會宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，約有5000人需要立刻開始居家隔離。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲國內疫情嚴峻，隨即將迎接春節連假，交通部已請台、高鐵提出加嚴規劃。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，確實有在研議大眾運輸防疫措施是否加嚴，已請台、高鐵提出加嚴規劃並提報到指揮中心，後續將依據疫情判斷來討論加嚴措施及實施時間。

針對車上是否禁食？高鐵表示，目前的做法是需保持社交距離或周圍人都有戴口罩，飲食完畢也需立刻戴回口罩，並配合政府防疫指引，後續相關防疫措施將視疫情發展及中央流行疫情指揮中心指引配合調整。

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