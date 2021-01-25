部桃回溯患者擴及雙北！指揮中心曝「縣市分佈」多數人都在桃園市

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚公布回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，實施居家隔離14天、隔離期滿採檢及7天自主健康管理措施後，昨晚已撥出578通，578人都是病患，其中大多數都在桃園，有526人，其他外縣市的民眾自己都知道，後續會由地方衛生局負責。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，昨天有撥打578位，是原來剩下扣除掉高風險區，還有12A、12B，總共還有578位病人，其中桃園市有526人，其他包括新北14人、台北6人，還有400多位，各縣市都知道自己的分布，目前陪病人、同住家人還沒有分布統計。

另外，昨晚措施公布後，1922專線也湧入9700多通電話。陳時中今在記者會上也親自致歉，表示「已經緊急調度人員，下午應答率會回覆90%以上，對於昨晚應答率不夠高表達歉意。」

因應昨日晚間措施實施，指揮中心已調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。

