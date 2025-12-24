超辣日本留學生「擇偶只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

▲堅持只愛「DDD」。（圖／翻攝自臉書／黑男邱比特）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber黑男昨（23）日於《黑男邱比特》發布最新影片，當天他在信義區街頭，採訪到一位長相甜美的日本留學生。該名女學生除了擁有傲人上圍外，訪談中更展現「尺度破表」的幽默感，還直率表示自己只愛「DDD（大鵰鵰）」。

唯一擇偶條件「DDD」 幽默自嘲大籠包

訪談過程中，黑男詢問她喜歡什麼類型的男性時，女學生竟語出驚人地回答「大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻，在被追問是否有其他要求，她沒有片刻猶豫，甜笑直回「只有大鵰鵰」。

後來，他們聊到台灣美食的話題，女學生表示，最愛吃的是小籠包；沒想到，她緊接著在自己胸前比劃，自封為「大籠包」，甚至在面對黑男好奇詢問胸部的真實性時，女學生竟當場大方抖動，態度相當自然坦率。

網友驚呼「太頂」 社群粉絲數驚人

影片曝光後，狂吸大批網友湧入朝聖，洗版直呼「超甜美可愛性感唷」、「她蠻有喜感的」、「看來也是個玩家」、「這超頂」、「3顆巨頭現身」；同時，也有不少老司機跪求女學生IG。

事後，女學生的Threads被挖出，只見她擁有5.9萬粉絲，也經常在社群分享美照和影片。