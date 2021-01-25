案889、890「足跡有看病、打乒乓球」　醫院接觸者、球友都匡列

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布案889、890兩例本土個案，兩人在部桃綠區確診，也讓指揮中心大動作擴大回溯，外傳兩名確診中，有1人是退休老師，有回到學校打乒乓球，期間還有去別家醫院急診，之後才被確診。對此，陳時中也證實，確診者的確有去看病，打球部分也已經匡列球友。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢。

案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢確診。

指揮中心今也公布兩人在桃園的足跡，分別在1/19下午10：00～11：00曾去桃園八德區大湳市場、傍晚17：40～19：50去星上星港式飲茶，1/21下午16：00～17：00曾去全聯八德東勇店，1/22下午14：40～15：20在Moominlu Bakery，1/23上午10：40～11：30還有去大湳市場。

▲889、890公共場所活動史（圖／曾梓倩製）

但除了指揮中心公布的足跡之外，外傳兩人還有去醫院看診和學校打球。對此，陳時中表示，的確有去看病，醫院相關接觸者已匡列，學校打球的球友也都已經同步匡列，這是非常清楚的對象，一般民眾不用恐慌。