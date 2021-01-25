部桃感染「原訂2/4觀察期」恐延後　陳時中鬆口認：現在有新變化！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，已擴及社區，目前已累計15例本土案例，之前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示要觀察到2/4，但近期疫情又擴大，觀察期恐延後？陳時中今坦言，「現在有新的變化，要看這兩天居家隔離情況實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。」

部桃爆發院內感染，院內已累計4個護理人員、2醫師確診，之後還包括病患、看護和病患家屬都確診，本土個案累計15例。陳時中之前多次表示「這次感染觀察期會到2/4。」

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不過昨日又爆出兩例本土確診，且兩個案都是在原本指揮中心規劃的部桃院內綠區，陳時中也坦言「昨天個案要高度警覺。」所以緊急在昨晚宣布擴大回溯醫院相關接觸者，初估有5000人。

指揮中心昨晚間也緊急宣布擴大回溯醫院相關接觸者，整棟大樓列入警戒，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離，相關接觸者若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。