割頸案兇手4年就可假釋　民團司法院前「擺祭壇」：司法已死

▲「孩想陪你長大聯盟」召集人徐妮妮（左），司法院前提出訴求。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，二審加重改判郭姓乾哥判處有期徒刑12年、林姓乾妹判處有期徒刑11年，被害人家屬痛批《少年事件處理法》是惡法，更不滿有法官說「要凶手來孝順死者父母」，對此，民間團體今（26日）上午到司法院前抗議，批評本案的兇手最快4年就可以假釋，要求司法院修改《少事法》並對外說明。

全案發生於2023年12月25日中午，新北市某國中15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休，林姓少女覺得受委屈，找來15歲郭姓乾哥訴苦，乾哥為乾妹出氣，持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，殺害楊姓男學生。

案發後震驚社會，一審將郭姓少年判刑9年、林姓少女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，日前改判郭姓少年12年、林姓少女11年。這與被害人家屬楊爸爸、楊媽媽要求的有期徒刑30年，有很大的落差。楊爸楊媽隨後就於高等法院外哭訴《少年事件處理法》根本就是惡法，在網路上引發迴響，家屬更不滿曾有法官開庭時「要兇手來孝順我們」。

對此，民間團體「孩想陪你長大聯盟」26日上午聚集司法院前，擺上香案，並提出民眾的連署書。聯盟召集人徐妮妮指出，依照《少年事件處理法》第81條規定，割頸案的兇手只要服刑超過三分之一，就可以聲請假釋，也代表郭姓乾哥若12年刑期定讞，只要服刑4年就可以假釋；林姓少女判刑11年，更快可以聲請假釋。這樣的規定實在讓人無法接受。

徐妮妮也提出多項訴求，除了要求司法院向楊姓國中生的父母道歉以外，也要求司法院將少年犯案前科塗銷制度更新，另外也要求司法院說明設立北部少年及家事法院的進度。而司法院則派出少年及家事廳副廳長黃繼瑜，代表司法院接受陳情。黃繼瑜表示，司法院對各界的意見都非常重視，將繼續討論並研議改善的方法。