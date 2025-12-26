2026元旦上路新制一次看　基本工資連10年調漲

▲2026年元月起實施之重大政策及惠民措施懶人包。（圖／行政院綜合業務處）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院會今（26日）說明「元月起實施之重大政策及惠民措施」，分別聚焦「減輕人民負擔」、「提供世代支持」與「產業多元發展」三大主軸，內容包含連續10年調漲最低基本工資、推動婚育宅、提供生育給付加補助每胎至10萬元、育嬰留職停薪彈性化，以及13至22歲全面發放文化幣1200點等項目。不過，行政院強調，因立法院尚未進行「115年度中央政府總預算案」之審議，將勢必影響部分政策及措施之推動。

行政院表示，在「減輕人民負擔」方面，勞工最低基本工資連續第10年調漲，明年月薪由2萬8590元調整至2萬9500元，時薪由190元調整為196元，約247萬名勞工受惠。

▲2026年元月起，基本工資連10年調漲，月薪將調漲至2萬9500元，時薪則調漲至196元。（圖／行政院綜合業務處）

行政院說明，明年還會調高2025年基本生活費及長期照顧特別扣除額，明年5月申報綜合所得稅時適用，以及調高2026年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，2027年5月申報綜合所得稅時適用。

行政院指出，自明年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。

行政院也表示，將進一步推動青年婚育租屋協助專案(婚育宅)，採補助加碼、資格放寬、增加補助項目及優先入住社宅等措施，並持續推動300億元中央擴大租金補貼。

▲2026年元月起實施，青年婚育宅政策。（圖／行政院綜合業務處）

此外，行政院說明，各類社會保險之生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請，而育嬰留職停薪照顧也將彈性化，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式，期盼打造友善青年婚育環境。

行政院強調，將加發經濟弱勢族群生活補助金，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼每人每月加發500元。

行政院說，預計2年內訪視70萬名獨居老人，分級提供關懷服務；推動「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」，受補助之校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約91萬名學生受惠。在「提供世代支持」方面，行政院指出，自明年起常態性發放13至22歲青少年1200點文化幣，約203.6萬人受惠。

行政院進一步指出，「勞工請假規則」新制上路，從四大面向保障勞工請病假權益，期待能終結「抱病上班」文化，重點包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。

▲2026年元月起實施，勞工病假權益4大保障重點。（圖／行政院綜合業務處）

在「產業多元發展」方面，行政院說明，將推動「跨國勞動力精進方案」，透過「製造業加薪本勞，增加移工名額」、「放寬留用資深移工」、「旅宿業及商港碼頭業加薪本勞，增加外國技術人力名額」及「強化政府角色及效能」等四大方案，優化勞動條件及本勞薪資待遇。

行政院說，修正施行「外國專業人才延攬及僱用法」，針對國際頂尖大學畢業生、僑外生、數位遊牧、海外國人第二代等攬才對象，進一步鬆綁及放寬工作規定、永久居留與強化社會保障等制度。

最後，行政院表示，要推出鼓勵國人平日出遊之「五大國旅補助方案」，內容包含「平日住宿獎助」、「生日住宿獎助」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內團體旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」等，讓民眾在平日出遊可享多元優惠，以刺激消費及促進觀光發展。

▲2026年元月起，推出平日國旅優惠方案。（圖／行政院綜合業務處）