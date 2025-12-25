　
最低工資元旦調漲！月薪2萬9500元、時薪196元

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲最低工資明年元旦起調升，月薪從2萬8590元漲到2萬9500元，時薪提高到196元。（圖／記者劉維榛攝）

記者董美琪／綜合報導

最低工資將於民國115年調整。勞動部宣布，自115年1月1日起，最低月薪將由現行的新台幣2萬8590元上調至2萬9500元，時薪同步由190元提高至196元，預估將有約247萬名勞工因此受惠。

最低工資明年元旦調升　逾247萬名勞工受惠

此次調整中，最低月薪一口氣增加910元，調幅為3.18％，時薪則比照相同幅度調升。依勞動部統計，最低工資調整後，適用月薪制的受惠人數約為173.95萬人，時薪制勞工則約有72.98萬人。

社會保險級距同步修正

配合最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步修正。包括勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表，以及勞工退休金月提繳分級表，皆將依新最低工資進行調整。

其中，勞保與災保的第1級月投保薪資，將由原本的2萬8590元調整為2萬9500元，原列為第2級的2萬8800元級距則將刪除，其餘級距金額維持不變，但等級順序將依規定往後遞移。至於勞退制度，月提繳分級表中第25級工資將修正為2萬9500元，第26級下限同步調整，其餘級距內容則維持現行規定。

勞保局表示，相關投保薪資將由系統主動辦理逕行調整，自115年元旦起全面適用新標準。依目前估算，最低工資調升後，預計將影響勞工保險約297萬人、就業保險113萬人、職災保險423萬人，以及勞工退休金提繳人數約126萬人。

最低工資元旦調漲！　逾247萬名勞工受惠
竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片
半個台灣急凍變色「1小時降1度」　鄭明典：今晚可能第二波降溫
快訊／李明峯「收賄300萬」　與業者雙雙遭收押

