耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區昨天（25日）傍晚5時許，2對夫妻前往中山路上一處商場準備享用耶誕大餐，但在排隊等候時，雙方發生擦撞，引發口角衝突，隨後雙方在商場內大打出手。警方獲報趕抵，將受傷的男子送醫治療，而動手的另一對夫妻檔及母親，全遭警方帶回偵辦。

▲簡女與白男在排隊時發生擦撞，進而爆發激烈肢體衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北淡水地區的42歲吳姓男子與妻子45歲簡女，昨天晚間前往淡水知名商場內，選擇連鎖壽司店作為耶誕大餐。在排隊進場時，簡女走動時不慎擦撞也在排隊的21歲白男，引發雙方口角，吳男見狀立即挺身護妻，也和白男與其妻子21歲林女及母親43歲白女爆發激烈口角。

▲警方將動手的白男及其妻子與母親一併帶回偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

但體型較為壯碩的白男及林女，以身材優勢對吳男推擠，並開始拉扯衣服，而白母也在一旁搧吳男耳光；店家見狀，連忙撥打110報案，警方趕抵，隨即將雙方分開控制，並將臉部受傷的吳男由救護車送醫，並調閱監視器釐清事發經過，隨即將白男、林女及白母帶回偵辦，並依妨害秩序、傷害及違反社秩法函送偵辦。

▲警方到場前，白男一方仍與護妻的吳男爆發口角。（圖／記者陸運陞翻攝）