賣掉公司！老闆堅持發75億獎金　540名員工「每人爽領1400萬」

▲▼ 美元,美鈔。（圖／CFP）

▲老闆把公司以17億美元售出後，堅持將15%收益分紅給540名全職員工。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國路易斯安那州出現「真人版聖誕老人」！企業Fibrebond老闆沃克（Graham Walker）把公司以17億美元售出後，堅持將15%收益分紅給540名全職員工，也就是2.4億美元的獎金（約新台幣75億元），平均每人可獲得約44.3萬美元（約新台幣1400萬元）。

紐約郵報報導，沃克把Fibrebond電氣設備機殼工廠賣給伊頓電力管理公司（Eaton），並在出售協議之中附加條件，必須要把15%收益拿來分紅給員工，這筆交易已於今年稍早完成。這筆獎金設計成留任獎勵的形式，總計分5年發放，資深員工獲得金額更高，換句話說，員工未來5年要繼續留在公司。

沃克受訪時透露，這項條件是不可談判，若併購方伊頓不同意，他寧可不賣公司。他認為，若沒有這筆獎金，許多陪伴公司走過數十年起起伏伏的員工將離開公司。

今年6月起，公司員工陸續收到詳列這份獎勵的信，有些人感到震驚，有些人還以為是惡作劇。已知部分員工把這筆錢拿來還債、買車、繳學費、存入退休帳戶，還有人帶著家人外出旅行。

老員工凱伊（Lesia Key）從1995年時薪5.35美元在這間公司任職，如今已升任主管，當她拆開獎金信封時當場流淚，除了能還清房貸，如今還要在鄰近城鎮開設服飾精品店。

Fibrebond成立於1982年，曾在1990年代蓬勃發展，但1998年工廠大火幾乎讓公司倒閉，沃克家族在生產停滯期間仍持續支付員工薪水。公司後來轉型為資料中心建造模組化電力設備外殼，這項投資在疫情期間雲端運算需求激增下獲得豐厚回報，5年內營收暴增400%，吸引大型企業收購的興趣。

報導也指出，這筆財富不僅改變了員工生活，更帶動了當地僅1.2萬人口小鎮的經濟，零售商與房地產市場都感受到了明顯的消費力提升。沃克表示，當初堅持要分給員工15%的原因很簡單，「因為這比10%還要多」。

