生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捐15萬給花蓮光復！她接1通電話「感受愛的循環」：最好的禮物

▲▼鏟子超人,花蓮。（圖／記者陳以昇攝） 

▲「鏟子超人」的行動力讓許多人感動。（資料照／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今年9月，受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。當時有很多鏟子超人前去當地幫忙，也有很多人捐物資，財經網美胡采蘋昨天則在臉書發文表示，當時團隊有做一支影片致敬鏟子超人，該則影片的「抖內」讓她覺得很感動，於是她湊足了15萬元捐出去，願台灣平安。

胡采蘋團隊製作影片　連同抖內共捐出15萬

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她9月、10月那時，因為身體的緣故，沒有辦法親自前去光復，於是他們團隊特意做了一支影片，致敬鏟子超人，並且承諾會把影片的分潤捐給光復鄉。她坦言，那集影片讓她邊改劇本邊哭，研究員、後製配圖剪片的同學也都哭了，而影片上線後，他們意外收到「4000多美元donate（含YT廣告收益）」。

胡采蘋說，當時他們已經用公司的名義，向衛福部帳號捐出10萬元，但是影片播出後，因為抖內金額實在太感人，所以他們湊足了15萬元，捐給財團法人基督教芥菜種會。

接財團法人基督教芥菜種會電話　胡采蘋讚「最好的聖誕禮物」

胡采蘋接著透露，為了讓更多人看見台灣人勇敢互助的精神，同事們還自願加班，為影片做了多國語言字幕版本。現在幾個月過去了，他們的第二筆捐款對象財團法人基督教芥菜種會打電話來，說「他們在光復成立了兩個據點，為在地的兒童及老人做課輔及照護服務，初步將維持這個計畫至少兩年」。

胡采蘋坦言，聽到這件事時，她真的很高興，也很感謝對方記得打電話告訴他們。現在知道大家的愛正在發光發熱，在用得上的地方發揮作用，真的是愛的循環，相信這是他們團隊今年收到最好的聖誕禮物，因為這筆捐款不是他們團隊獨立捐出，而是「我們YT頻道、FB粉專、所有社群帳號上的所有followers們，大家一起捐出的」。

胡采蘋最後也說，雖然經歷了傷痛，但台灣人總能手牽手ㄧ步步度過困難，「經歷了那麼多困難，台灣卻越來越好，我們台灣，一定屹立不倒」。

12/24 全台詐欺最新數據

