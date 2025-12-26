　
地方 地方焦點

那斯達克上市深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

▲奧丁丁集團赴池上頒發體育獎學金送暖偏鄉 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲奧丁丁集團赴池上頒發體育獎學金送暖偏鄉 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為落實企業社會責任（CSR）並實踐永續發展理念，今年10月成功於美國那斯達克上市的奧丁丁集團，於12月26日上午前往台東縣池上鄉振興部落振興文健站，舉辦「關懷偏鄉—體育獎學金頒發暨寒冬送暖公益活動」，透過教育支持與高齡關懷行動，實際回饋偏鄉社區。

奧丁丁集團指出，池上鄉振興部落及周邊地區因地處偏遠，教育與生活資源相對有限，學童在體育發展及多元學習機會上仍面臨挑戰，而部落長輩於寒冬時節亦有保暖與生活照護需求。本次活動結合體育獎學金頒發與寒冬送暖行動，期盼以具體行動支持偏鄉孩童持續發展專長，同時為長輩送上溫暖與關懷。

活動當日由奧丁丁集團執行長暨創辦人王俊凱親自率領集團高階主管團隊出席，並邀請第59屆全國十大傑出青年魏瑞廷共同參與，展現企業由上而下推動公益行動的決心。王俊凱表示，奧丁丁集團在完成納斯達克上市後，對公司治理與社會責任的要求更加嚴謹，對台灣偏鄉的關懷也將持續深化，未來將以長期且具體的行動回饋社會。

第59屆全國十大傑出青年魏瑞廷則表示，身為池上在地子弟，對家鄉始終懷有深厚情感，未來將持續串聯更多社會企業與公益夥伴，將外部資源與能量帶回池上，為地方孩子與長輩創造更多元且長期的支持。他也感謝奧丁丁集團多年來持續關懷池上偏鄉，以實際行動投入地方發展，為企業社會責任樹立良好典範。

奧丁丁集團進一步說明，本次體育獎學金計畫源自去年聖誕節期間對振興分校學童的承諾，今年再次走入部落，將承諾轉化為實際行動，落實對偏鄉孩子「長期陪伴、持續支持」的理念。

活動中舉行體育獎學金頒發儀式，鼓勵振興分校16名學童持續投入體育競賽與運動訓練，培養自信心與正向價值觀；同時安排寒冬送暖關懷行動，致贈振興部落長輩保暖外套，關心其冬季生活需求。當日約有50餘名部落長輩參與活動，見證孩子們的體育成果，並親眼看著學童從納斯達克上市公司負責人手中接過獎學金，場面溫馨感人。

奧丁丁集團表示，未來將持續規劃定期偏鄉關懷計畫，深化與在地學校及部落組織的合作，讓公益行動不僅止於單一活動，而能成為長期陪伴偏鄉發展的重要力量。

▲奧丁丁集團赴池上頒發體育獎學金送暖偏鄉 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲奧丁丁集團赴池上頒發體育獎學金送暖偏鄉 。（圖／記者楊晨東翻攝）

【多慧穿聖誕裝跳撒嬌舞！】各種可愛小表情快被萌翻～

