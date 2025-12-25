行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

今天（12/25）是聖誕節，補教名師呂捷在粉專發文，直接點破大家從小聽到大的「行憲紀念日」其實大有問題，直言12月25日之所以會被訂為國定假日，關鍵原因其實是為了配合美國人的聖誕節文化，結論一句話說完，「沒有行憲紀念日，這天就是聖誕節。」貼文一出，引發大量網友共鳴與熱議。

呂捷在文中寫道，「中華民國憲法在民國35年12月25日制定完成；民國36年1月1日公布；民國36年12月25日正式實施。」但他隨即點出關鍵轉折，民國37年5月10日，《動員戡亂時期臨時條款》公布並實施，憲法部分條文立刻被凍結，「例如：總統連選得連任一次就被凍結了（所以老蔣可以當五任總統）。」

那麼「行憲紀念日」又是怎麼來的？呂捷指出，1963年行政院依內政部提案，將12月25日訂為國定假日，名義上是行憲紀念日，「但這就好笑了……所謂的中華民國憲法，實施不到半年就被凍結了！」他也補充，動員戡亂從1948年一路到1991年，長達43年，「1963年正值戒嚴高峰期，哪來的行憲？」

呂捷直言，真正原因其實是「因為老美」。他指出，當年許多美國人在台灣工作，尤其是駐台美軍，對美國人來說，聖誕節到新年就像華人的春節連假，「為了配合美國爸爸的歲時節慶，硬是掰出一個『行憲紀念日』。」他也提到，1991年後歷經七次修憲，「1947年版本的中華民國憲法，完整存活時間加起來不到一年。」

最後呂捷下結論，「所以……沒有行憲紀念日，這就是聖誕節。散播歡樂散播愛！啾咪～」不少網友紛紛留言，「說出我的心聲。從小唸歷史就覺得：靠夭才施行一下就凍結也可以拿來紀念，不如就放聖誕節啊！」「不衝突，大家這天還是過聖誕節」、「沒事，孩子問我為什麼行憲紀念日要放假？這假已好幾年沒放過了，我也只能回她…就放假…」