國際焦點

日本2026年度預算案正式拍板！　「122兆日圓」規模創新高

▲▼日本首相高市早苗在南非約翰尼斯堡出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗政府上任後首次編列的預算案26日正式拍板通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本政府26日召開內閣會議，正式拍板2026年度預算案。受到物價持續上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.5兆元），較2025年度原始預算增加約7兆日圓，連續兩年改寫歷史新高紀錄。

日媒指出，這是高市早苗政府上任後首次編列的預算案，整體走向明顯偏向財政擴張。政府計畫在2026年1月的例行國會中提出，目標於3月底前完成審議並通過。

在支出結構上，用於推動國家政策的一般歲出約70兆1557億日圓（約新台幣14.1兆元），年增約2兆日圓（約新台幣4025億元）。其中占比最高的仍是社會保障費，規模達39兆599億日圓（約新台幣7.8兆元），再度創下新高。

為因應物價與薪資雙漲，政府調高醫療報酬中屬於醫療人員技術費與人事費的部分，調升幅度達3.09%，被形容為「30年來最大幅度」，但藥價公定價格則小幅下調0.87%。

防衛相關經費同樣顯著增加。防衛力整備計畫預算達8兆8093億日圓（約新台幣1.7兆元），較前一年增加3345億日圓（約新台幣673億元），政府將以無人機為核心，搭配長射程飛彈，強化沿岸防衛體系。防衛省也預計在2032年前增設130棟彈藥庫。

此外，用於償還國債與支付利息的國債費同步攀升，年增幅達10.8%，總額來到31兆2758億日圓（約新台幣6.2兆元），同樣刷新歷史紀錄。

在收入面，稅收預估為83兆7350億日圓，已連續7年創新高，主要受惠於企業加薪，帶動法人稅、所得稅與消費稅全面成長。

不過，非稅收收入僅約8兆9902億日圓，仍無法填補支出缺口，政府規劃發行29兆5840億日圓（約新台幣5.9兆元）新國債因應，歲入占比達24.2%。同日內閣也通過稅制改革大綱，將把所得稅起徵門檻從160萬日圓（約新台幣32萬元）調高至178萬日圓（約新台幣35萬元）。

 
12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞日本預算財政擴張防衛經費稅制改革社會保障

