1922專線被打爆！人力急增至213人　接了1.2萬多通

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布，擴大部立桃園醫院相關接觸者的居家隔離措施，1月9日到19日出院患者、陪病者和同住者都要居家隔離，預計5000人要進行居家隔離。有桃園網友說，1922防疫專線根本打不通，等超過10多分鐘也沒人接。指揮官陳時中今（25日）表示，增加人力至213人，接了1.2萬多通。

▲指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／記者李毓康攝）



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指揮中心說明，昨日公布針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之三大類對象，實施居家隔離14天、隔離期滿採檢及7天自主健康管理措施後，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，共計應撥578通，已於昨晚及今日上午全數撥打完畢，針對未能取得聯繫資料之30人，已由警政單位協助蒐集完成，目前逐一聯繫中。

指揮中心指出，因應昨日晚間該措施之實施，雖已事先調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通之進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久之情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。

▲指揮中心預計有5000人要進行居家隔離。（圖／記者林敬旻攝）



陳時中說，因擴大回溯，公布後有跟相關人員進行通話 ，各樓層動員70名，578通電話，其中30人沒有聯繫上，由警政單位協尋，而1922負擔很重，緊急增加60人，早上增加100多名，撥打到12000多通，萬一沒接通，請大家耐心等候。

指揮中心表示，民眾進線1922主要反映之問題包括：未收到人員通知詢問是否需居家隔離、確認本身是否需要自主健康管理、自主健康管理期間注意事項、自主健康管理自何時起計、居家隔離/自主健康管理期間安置問題、曾在1月6日之後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，是否需要自主健康管理等。

此外，因防疫需要而至採檢院所接受COVID-19公費採檢者，指揮中心已補助採檢院所相關之採檢費和檢驗費。為進一步減輕民眾負擔，指揮中心將對於單純進行COVID-19公費採檢民眾，免收掛號費及診察費，針對免收COVID-19公費採檢掛號費及診察費之醫療機構，衛福部將研議相關獎勵措施。