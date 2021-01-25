感染源不明⋯案889、890去過「全聯八德東勇店」！業者回應了

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，目前已累積15人染疫，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布昨日確診之案889、890於桃園足跡，其中，1月21日曾到訪全聯八德東勇店，對此，業者也作出最新回應。

▲案889、890足跡公開。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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針對案889、890曾於1月21日到訪全聯八德東勇店，業者表示八德東勇店已進行全面消毒，「並依循SOP再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施，而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

▲全聯八德東勇店。（圖／翻攝Google map）

全聯表示，為防範疫情全聯所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業，且針對桃園地區門市，也視來客數或使用頻率增加清潔次數，並暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用。

案889為本國籍60多歲男性，今年1月8日至11日期間因其他疾病住院， 住院期間由案890陪病，1月11日出院；案889於1月16日至18日期間有出疹，就醫後症狀改善，20日起出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢；案890為本國籍60多歲女性，為案889同住家人，曾於1月20日出現喉嚨痛，22日出現發燒，為案889密切接觸者，經衛生單位安排採檢確診。

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