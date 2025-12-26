　
台中男激情聖誕夜「解鎖新姿勢」出事了　隔天腫成紫茄子嚇壞

▲▼綠帽,仙人跳,做愛,陽痿,援交,包養,劈腿,出軌。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台中一名58歲廖姓老翁耶誕夜當晚嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，沒想到卻陰莖骨折，緊急掛急診。（示意圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

台中一名58歲廖姓老翁耶誕夜當晚嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，兩人在酒精催化下激戰，沒想到突然聽到「趴」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色，隔天起床發現變成「紫茄子」，這才驚覺大事不妙緊急就醫，經醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。

「陰莖骨折」是什麼？醫：白膜被撐到極薄撕裂了

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂，這類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生。

別因不痛就輕忽！醫警告：錯過黃金治療期恐不舉

邱鴻傑強調，陰莖白膜破裂常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，警告「恐怕會造成永久性勃起功能障礙」。

▲邱鴻傑,亞大附醫。（圖／亞大附醫）

▲醫師邱鴻傑警告，若陰莖骨折錯失黃金治療時間，恐會終身不舉。（圖／亞大附醫提供）

24小時內動刀是關鍵！延誤治療恐纖維化留後遺症

醫療團隊評估後立即安排手術，醫師先處理外部包皮以完整暴露受傷部位，接著找出白膜破裂位置與出血點，再將撕裂的海綿體與白膜逐層縫合修補，確保止血並恢復陰莖結構的完整性，避免日後出現彎曲或勃起障礙，由於受傷後24小時內便接受手術，多數患者可恢復正常性功能，相反地，若選擇保守治療或延誤處理，出血與纖維化可能加劇，增加長期後遺症的風險。

醫籲親密行為要溫柔：避免突然改變角度、過度用力

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少，因此，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應儘速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

