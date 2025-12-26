　
替韓國瑜喊冤！他批苗博雅「倒白為黑」　釣出本人：你錯也沒道歉

▲▼台北市議會第14屆第4次定期大會，市議員苗博雅質詢，台北市長蔣萬安率市府團隊接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市議員苗博雅近日發文感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」舉了數個殺人、貪污的例子影射政治人物。就有人批評苗博雅影射韓國瑜撞死人，可他查資料，認為事故主因在對方騎士，怒批這是「倒白為黑」、「製造冤案」。面對質疑，苗博雅本人隨後親自回應。她表示對方查的資料並不正確，且明知有誤卻未更正，才是網路生態的問題所在，話題引發議論。

有網友在苗博雅貼文下方留言質疑，「謝謝阿苗讓我好奇去查資料，我剛去查韓國瑜撞死的那個，是無照+在50公里限速騎到快100公里，闖紅燈撞到韓國瑜自摔，他載的後座乘客因此摔死」，這讓他不禁開批苗博雅，「結果你去脈絡，變成韓國瑜是殺人犯==」。

該名網友還表示，韓國瑜事後還給對方450萬慰問金，根本衰到離譜，好好開車被撞還賠別人，「這種倒白為黑的文還是少寫，在AI時代求證門檻已經很低，你這哪是想為冤案平反？你這篇文章本身就是在製造冤案。」

被指控倒白為黑　苗博雅：別用你的主觀編造再編造

不過，苗博雅就在底下親回，「你查的資料不正確，你自己也知道你說錯了，但你為了流量也不更正，也不道歉，也不刪文，你拿錯的資料指控我製造冤案。這就是現在的網路生態。」

苗博雅強調，他原文要問的問題是：為什麼社會對犯罪前科從政可以這麼寬容，對於清白的人，卻因為主張不同，就當成殺人犯在追殺？「我問的是一部分人的雙標，並不是針對個人，所以我從頭到尾沒有去提別人的名字。」

接著，苗博雅指出，既然網友指名道姓，那還是要把話講清楚，「事實是：騎士無照超速，路口閃紅燈，院長應停讓未停讓，撞擊機車，後座乘客死亡。對於死亡結果，雙方都有肇責，構成過失致死。」

苗博雅無奈道，自己被指控說韓國瑜是殺人犯，但原文根本沒這樣講，「不知道你為何認為韓國瑜是殺人犯。韓國瑜開車撞死人只是過失致死。法院判決，韓院長就是成立過失致死罪，你說我製造冤案？」最後直呼，「拿我確實講過的話來批判我，不要用你自己的主觀編造再編造。」

苗博雅感嘆「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡？」

苗博雅25日在Threads發文表示：「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見。」

苗博雅感嘆，反觀身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，只因曾經救援過幾個死刑冤案、救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑、名嘴狂罵、側翼亂剪片，動輒收到殺全家的威脅，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

不過，由於她開頭舉的例子直指立法院長韓國瑜，又僅提到一句「開車撞死人」，讓許多網友紛紛跑去翻判決書，砲轟苗博雅「以部分事實+主觀詮釋」來帶風向。

2004車禍判決　閃紅燈未禮讓判過失致死、賠450萬和解

至於苗博雅影射的，則是2004年一起車禍，當時韓國瑜開車載妻子李佳芬行經雲林西螺一處十字路口，與無照、超速的重機騎士發生碰撞，導致後座乘客顱內出血身亡。

當時法官認為，儘管重機騎士無照且時速90公里，超過50公里限速，但韓開車行經閃紅燈路口應減速、禮讓幹道車優先通行，因此有過失致死肇責。最後，韓國瑜以450萬元賠償金與家屬和解，被判緩刑2年。

更多新聞
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

替韓國瑜喊冤！他批苗博雅「倒白為黑」　釣出本人：你錯也沒道歉

時代力量與歐噴公司（Openfun）今（26）日召開「政府預算查詢平台」正式上線記者會，邀請台北市議員苗博雅、新竹市議員林彥甫、台南市議員李宗翰現身實戰分享。現場搬出「半個人高」的紙本預算書，對比數位平台，呼籲全民共同監督創新高的上兆地方預算。時代力量黨主席王婉諭指出，隨《財劃法》修法，地方預算創歷史新高，但監督功能卻嚴重萎縮。目前已三讀的縣市中，有8縣市「零刪減」過關，竹縣更是22年分毫未刪，代表議會監督功能失靈。

