想去日本跨年？小心流感大流行　林氏璧曝熱點「在這區」

記者鄺郁庭／ 綜合報導

旅日達人林氏璧近日在粉專發文，回應脆上熱議「去福岡玩結果得流感回來」的討論。他直言，看到有人留言說「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」，忍不住反問一句，「日本政府偽造這些數字騙人嗎？」強調自己沒生病，不代表日本沒有在大流行，「你就是個個案而已。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，目前日本流感流行熱點就在九州、四國以及山陰山陽一帶，而福岡正是高風險區域之一。他也直接貼出日本NHK公布的官方流感監測地圖，表示「直接上圖就是長這樣」，數據顯示福岡每間醫療機構通報人數高達75.39人，宮崎更接近百人，佐賀、長崎、熊本等地同樣偏高，用數字打臉「沒感覺疫情嚴重」的說法。

他也補充，流感是否感染，牽涉疫苗、體質、防護習慣等多重因素，「幸運沒中不代表風險不存在」，呼籲旅客不要用自身經驗否定整體疫情。他隨後再貼出多篇相關文章連結，包含「日本流感進入大流行期，要不要打疫苗」、「旅平險海外突發疾病是否理賠法定傳染病」、「日本旅遊時就醫注意事項」等，提醒出國前務必做好準備。

一週看10個中流感 一半「從日本旅遊回來」

貼文曝光後，留言區瞬間炸鍋。有網友分享親身經歷，「熟識的醫生說，一週看10個流感，6個是日本旅遊回來」、「我家孩子回台後確診A流，真的很糟糕」。也有人表示防疫有感，「去福岡時80%時間戴口罩，飯店加濕器開好開滿，平安躲過病毒」、「出國前先打疫苗，封閉空間一定戴口罩」。

不過，也有人認為感受不明顯，「剛從福岡、大分回來，當地戴口罩的人不多，沒特別覺得流感嚴重」、「日本人好像真的都沒在戴口罩，反而觀光客比較多」。整篇討論中，也有不少人達成共識，「旅費幾萬元都花了，多花一千打疫苗其實不難」，防疫不是恐慌，而是基本風險管理。