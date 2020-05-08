LIVE／蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　520府院黨新佈局正式啟動

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職日將至，她在8日上午10時召開記者會，正式宣布留任行政院長蘇貞昌，《ETtoday新聞雲》全程直播。由於蔡英文在520就職典禮後將正式接任民進黨主席，在今天宣布蘇貞昌繼續組閣後，也讓府院黨的人事新佈局連帶地同步啟動。

▲蔡英文、蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文8日上午正式宣布，由行政院長蘇貞昌續任閣揆，新內閣人事接下來有些時間可以進調整，目前預計僅做最小幅度的變動。

依目前規劃，5月14日是最後一次行政院院會，依憲政慣例，內閣會進行總辭，隨後由總統重新任命。在疫情的影響之下，加上執政團隊成功抗疫，成績不僅獲得國內掌聲，更被國際所見，因此府院黨人事調動也不會脫離「穩定」的基調。

在總統府方面，相關人事異動預計會在接下來的兩週內進行，包含總統府秘書長陳菊預計規劃在520前後，被提名出任監察院長，而總統府秘書長一職，則有望由前立法院長蘇嘉全擔任。

至於蘇貞昌續任內閣後的人事部分，在國內外疫情影響下，國安系統包括，外交、國防等部會，都暫不調動。至於先前因不合鬧上檯面的內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，都擬定不調動。

財經部會部分，牽涉當前紓困與往後振興工作，目前傾向讓首長們暫續留崗位，但與疫情較無相關的部會，則會做微幅調整。另外，行政院政委龔明鑫則傳出將接替國發會主委陳美伶成為下任主委人選。

另一方面，依照民進黨黨章，蔡英文在2020年1月打贏總統連任之戰後，就是當然的新任黨主席，因此在今年的520就職典禮後，將正式重返黨中央，成為民進黨主席。

據了解，在新冠肺炎疫情的影響下，為減少群聚，總統520就職典禮已確定簡化辦理，並不會如往年於府前凱達格蘭大道正式舉辦，而是將儀式性流程與就職重要談話搬入府內，改以直播視訊方式辦理。

在黨務人事規劃上，相關人士說，參考過去扁政府執政時期，總統以國政為優先，需要黨秘書長的全力協助，因此秘書長人選必須能夠貫徹總統意志，目前被看好的是院長層級人物，先前傳出前立法院長蘇嘉全可能出線，但在派系角力下，前行政院副院長林錫耀是各派系較可接受的人選。

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