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民進黨黨職選舉5月登場　地方派系勢力大洗牌全力布局2022

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▲民進黨立委趙天麟與高雄市議員高閔琳角逐高雄市民進黨黨部主委。（合成圖／記者林敬旻攝／市議員高閔琳提供）

▲民進黨立委趙天麟與高雄市議員高閔琳角逐高雄市民進黨黨部主委。（合成圖／記者林敬旻攝／市議員高閔琳提供）

政治中心／綜合報導

民進黨地方黨部主委選舉24日登記截止，預計5月24日投票，黨部主委牽動地方及派系勢力，也牽動2022選戰，各派系相當重視。這次選戰共有13個縣市黨部有2人以上登記參選，六都中就有北市、台南、高雄三市要辦理投票，而且有不少縣市是現任公職投入參選，多達15人，其中又以高雄市因為有「罷韓」與極有可能登場的市長補選，最受外界關注。

民進黨全國黨代表及各地方黨部主委選舉登記截止，5月24日進行投票。不過，這次選舉卻碰上新冠肺炎疫情延燒，選舉時間可能出現調整，各地投票地點也還沒有出爐，根據黨中央規劃，目前為止還是如期舉辦。

這次民進黨地方黨部選舉，可謂是2022選舉提名的前哨戰，也是總統蔡英文即將重掌黨機器後的地方勢力大洗牌。根據登記參選結果，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、嘉義縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市都只有1位候選人登記，其中新北市議員何博文、台中市議員李天生、嘉義縣議員林秀琴、新竹市議員陳建名、嘉義市議員黃露慧等現任黨公職因同額競選，已篤定當選各地方黨部主委。

台北市、台南市、宜蘭縣、彰化縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣、基隆市、金門縣各有2位候選人。其中台北市現任黨部主委陳正德不續任，由綠色友誼連線的前立委薛凌對戰「海派」前市議員王孝維，薛凌挾強大的政治家族優勢與王孝維坐擁地方基層議員民代相挺，戰況相當激烈，黨員陷入抉擇兩難。

台東縣由立委劉櫂豪親自出馬揮軍，對上地方推出延續勢力的縣議員助理，期能取回地方主導權，為總統重掌黨機器佈局守穩東部唯一地盤。台南市部分，因現任黨部主委黃先柱不續任，由被視為是市長黃偉哲人馬的評召潘新傳與執委陳世輝對決。基隆市與屏東縣則呈現前任與現任議員爭奪的局面，各擁地方勢力不容小覷。南投縣原有3人登記，但不分區立委羅美玲已於上週宣布退選，由曾在今年參選立委落馬的水里鄉長陳癸佑對上草屯鎮代表簡百聰。

而高雄市、苗栗縣、南投縣、雲林縣等各縣市更有高達3位候選人，地方原有勢力競爭相當激烈。最受外界關注的就是高雄市，「罷韓」投票預計6月6日登場，韓國瑜若真的被罷免，隨之而來的就是市長補選，高市黨部主委在其中自然扮演關鍵角色，三位候選人中主要聚焦在「菊系」人馬高市議員高閔琳，出馬挑戰「海派」立委趙天麟。

黨內人士點出，這次選戰中另一個看點是「海派」分別在台北市、新北市、高雄市都派出人馬，積極布局此次的地方黨部主委選戰，欲在六都中搶攻三都，再加上「海派」目前正積極轉型成「湧言會」，大舉拉攏黨公職及地方勢力狀大黨內實力的佈局，更是不言可喻。

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