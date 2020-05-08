快訊／蔡英文交付蘇貞昌5項重大任務　衝衝衝「讓台灣發光發熱」

記者袁茵、蔣婕妤、蘇晏男／台北報導

總統蔡英文520連任就職倒數，蔡英文8日在總統府召開記者會，宣布蘇貞昌續任行政院長一職。蔡英文先是大讚蘇貞昌與行政團隊，同時也交付蘇貞昌未來5項重大任務，「我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣發光發熱」。





▲蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆談話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文表示，蘇貞昌上任之初是他們執政最低迷時期，有些人對他冷嘲熱諷，但他第一天就去機場檢查防疫非洲豬瘟，護國不退讓，上任就守住非洲豬瘟防疫；一年過後，行政團隊上下一心，防範新冠肺炎，「有這樣護國院長是台灣人的福氣！」蘇貞昌對政治熟悉，對政策也有充分掌握，還可以跟民眾溝通、說到做到。

蔡英文提及，老車汰換議題因為有蘇貞昌，在防制空污和關懷弱勢之間找到平衡點，婚姻平權因為有蘇貞昌，而折中出一套妥適的法制，台商回流、基本薪資回高、幼兒照顧、長照2.0升級，大家攜手一起做，一起做出成績。

蔡英文指出，蘇貞昌卓越的政績，「有政府，會做事」深植人心，也讓他們在競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

蔡英文說，她所認識的蘇貞昌一直用生命跟誠意做事，是個好夥伴、好戰友，而蘇貞昌的高滿意度，也是人民給予的最大肯定，有魄力有能力，未來4年第二任期中，「對台灣未來作法，我相信他會是我的好夥伴，是最佳的執行者。」

蔡英文強調，「蘇貞昌願意繼續承擔行政院長重責，期許他和新的行政團隊未來幾項重大任務，第一度過疫情，第二振興經濟，第三照顧人民，第四深化改革，第五均衡建設，也在新的任期當中，我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣發光發熱。」

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