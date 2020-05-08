質詢衛福部次長蘇麗瓊挨批「公主救駕」　蘇巧慧說話了

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前事先宣布擴大急難紓困方案，導致公所人員忙翻天，也引發民怨，民進黨立委蘇巧慧7日在立法院質詢時，將肇因推給衛福部程序出問題引發外界批評，資深媒體人周玉蔻就痛批，「女兒替爸爸教訓閣員，是公主救駕嗎」。對此，蘇巧慧8日受訪時表示，立委本來就應該指出政府部門有哪些地方做得不夠好，「這是我們的職責」。

蘇巧慧7日在立法院社會福利及環境衛生委員會質詢衛福部次長蘇麗瓊時指出，把錢從衛服部送到人民手上要經過中央、地方政府、區公所、區公所第一線人員等四關卡，結果政府這麼好的政策卻被民眾嫌棄，原因就出在衛福部的程序沒辦法清楚，事後也引來周玉蔻在臉書批評「實在太難看了」，質疑根本是公主救駕。

▲衛福部次長蘇麗瓊。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇巧慧8日上午於立法院受訪時表示，昨天質詢的場景是在社福衛環委員會，包括她在內的所有委員，都應該要上台指出衛福部有哪裡做得不夠好的地方，「這是我們的職責」。

蘇巧慧說，如果大家有機會看完她昨天10分鐘的質詢，應該就可以很清楚地了解，自己真的是站在第一線承辦人員以及人民的角度，希望衛福部如果有做得不夠好的地方，就能夠進盡快改進，讓事情順利完成。

蘇巧慧強調，這個問題她已經質詢了三個禮拜，行政團隊是一體的，所有部會的缺失本來就是院長要一肩扛起，「所以如果真的要護航，就不是在公開場合指出部會的缺失」，這樣反而是害了蘇貞昌。蘇巧慧說，自己在立法院就是代表一票一票將她選出來的人民，因此她會繼續監督行政院與部會。

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