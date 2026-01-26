外交部證實「1國人日本滑雪受困」　日方將派搜救人員陪下山

▲日本新潟縣有6名外籍滑雪客擅自到滑雪道外滑雪導致受困，其中就有台灣人。（示意圖／CFP）

記者詹詠淇／台北報導

25日下午傳出由台灣和中國遊客組成的6人滑雪團，在日本新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」受困。對此，外交部今（26日）證實，6人中有1人為我國籍旅客，由於目前當地天候不適合派遣直升機，日方將派遣第二批搜救人員攜帶裝備上山，與6人會合後一起徒步下山。

針對國人在日本新潟縣「六日町八海山滑雪場」受困一事，外交部今（26日）表示，我國駐日本代表處在接獲相關訊息後已立即聯繫家屬及當地警方。據了解目前日方第一批搜救人員已與6名滑雪客會合，受困人員身體狀況均無大礙，其中1人為我國籍旅客。

外交部指出，由於目前當地天候不適合派遣直升機，日方將派遣第二批搜救人員攜帶裝備上山，與六人會合後一起徒步下山。

外交部呼籲，國人在海外從事滑雪、登山等相關活動時務必遵守當地規定，避免進入未開放之區域，以確保自身安全。國人如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。

駐日各館處緊急聯絡電話如下：駐日本代表處+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處+81-90-3211-7576、駐那霸辦事+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。