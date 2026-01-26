北海道大雪癱瘓！新千歲機場人潮塞爆　JR復駛排隊隊伍100公尺

記者詹雅婷／綜合報導

日本北海道降下大雪，新千歲機場交通完全癱瘓，約有7000人25日晚間在機場內被迫留宿一夜。根據HTB北海道ニュース，新千歲機場26日可見大量人潮聚集準備要搭乘巴士與JR列車，隨著JR列車在當地下午2時左右復駛，等待搭乘的旅客排隊隊伍更是綿延約100公尺。

報導稱，儘管JR列車復駛，但是昨晚滯留過夜的旅客、剛抵達機場的人以及正準備搭機出發的民眾全部聚集在此，導致機場顯得擁擠混亂。

▲JR列車在當地下午2時左右復駛。（圖／讀者提供）

這場大雪威力驚人，札幌市25日觀測到的24小時降雪量達54公分，創下當地1月統計史上新高，積雪深度更是時隔4年突破1公尺。有記者現場直擊，白石區一間金融機構26日7點多就有工作人員趕忙剷雪，更稱「這是入口處，若不挖出空間，連門口都進不去」。

▲北海道札幌降下破紀錄大雪。（圖／達志影像／美聯社）

大雪影響市民生活，由於貨車無法按計畫送貨，部分超市配送中斷出現貨架空蕩、商品缺貨的狀況。另外，全北海道共計188所學校停課。

交通運輸方面更是受到重創，包括機場快速列車在內等545班列車停駛，許多無法返家的民眾被迫在札幌地下步行空間過夜。有民眾無奈稱，「再怎麼等也回不去，早上醒來也還是這副樣子。真不知道這股怨氣該往哪裡發」。