地方 地方焦點

花蓮市配合國家清潔週！大宗廢棄物登記暴增　總清運量首度破萬

▲▼花蓮市公所配合「國家清潔週」，今年春節前大宗廢棄物清運量首度突破萬件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市公所配合「國家清潔週」，今年春節前大宗廢棄物清運量首度突破萬件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接農曆春節，打造整潔舒適的生活環境，花蓮市公所配合中央政策推動「國家清潔週」，鼓勵市民提前整理居家環境。今年春節前大宗廢棄物清運需求明顯成長，115 年登記總戶數達3771 戶、總件數11,313 件，清運量首度突破萬件，較之去年的7641件，增加約48%，顯示市民環保與清潔意識持續提升。

▲▼花蓮市公所配合「國家清潔週」，今年春節前大宗廢棄物清運量首度突破萬件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥26日偕同清潔隊長吳慶展、分隊長林立峰前往港天宮廣場，實地了解大宗廢棄物暫置與收運情形，並向第一線清潔隊員表達感謝。魏嘉彥表示，市公所已妥善規劃人力與車輛調度，今年大宗廢棄物暫置點包括港天宮廣場、南濱抽水站，以及尚志路與防汛道路口，確保清運作業順利進行，也呼籲市民配合里別時程，共同維護市容整潔。

▲▼花蓮市公所配合「國家清潔週」，今年春節前大宗廢棄物清運量首度突破萬件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥說，國家清潔週將於2月8日至2月14日實施，春節前大宗廢棄物清運申請已在日前受理完成，清潔隊自26日起至2月5日止，依里別分梯次辦理清運作業，免費協助家戶清除沙發、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型廢棄物，每戶以清運一次、每次最多三件為限。魏嘉彥籲請市民把握國家清潔週契機，配合清運時程妥善整理環境，勿隨意棄置廢棄物，大家一起攜手打造乾淨、安全、宜居的幸福花蓮。

▲▼花蓮市公所配合「國家清潔週」，今年春節前大宗廢棄物清運量首度突破萬件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥實地了解大宗廢棄物暫置與收運情形，並向第一線清潔隊員表達感謝。

吳慶展也提醒，為配合農曆春節垃圾清運安排，2月16日除夕白天正常收運垃圾，夜間停止清運，2月17日至19日農曆初一至初三停止清運垃圾，2月20日初四白天恢復收運、夜間停止；2月21日初五恢復正常夜間清運，2月22日初六正逢假日停止清運，請市民多加留意。
 

01/24 全台詐欺最新數據

因鳳凰颱風襲台，台南市宣布12日停止上班上課，民進黨立委陳亭妃為堅守台南、掌握防颱狀況，特別委由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。

