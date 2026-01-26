鎖定年輕政治人物！台商吸收政院前科長當共諜　2人遭續押禁見

▲共諜案行政院公共關係室退休科長胡鵬年遭續押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

行政院公共關係室退休胡鵬年科長，遭大陸情報單位吸收後，在台接觸退休軍人及各黨派初入政壇的年輕政治人物，企圖蒐集政府與政界動態。檢調追查發現其上游為台商鄭明嘉，鄭男任職中共統戰部轄下外圍組織，並曾任廣州市政協列席委員。全案於今(26)日偵查終結，台灣高等檢察署依違反《國家安全法》對鄭、胡2人提起公訴，法院今日裁定2人續押禁見。

檢方指出，鄭明嘉2006年前往中國廣州市創業，為確保自身在陸經商利益，自2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲聘為廣州市政協列席委員。其後鄭結識從行政院公共關係室退休的胡鵬年，掌握胡希望保有退休後在中國從事教職的需求，居中牽線，安排胡男與中共統戰部官員、同時身兼中共中央對台工作小組的陳姓幹部接觸，由對方直接交付任務，要求吸收我國退休軍人及初入政壇的年輕政治人物，藉此蒐集政府與政治圈內部情資。

由於鄭、胡2人多次返台，並頻繁接觸軍官與政界人士，引起調查單位警覺，報請高檢署指揮台北、台南、高雄及新竹等調查單位，自去年9月起發動4波搜索，並於同月底將2人帶回。高檢署偵結起訴，認定鄭男犯後否認犯行、飾詞狡辯，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處10年以上有期徒刑；胡男則坦承犯行、態度良好，建請量處適當刑度，法院今再開羈押庭，裁定兩人均續押禁見。