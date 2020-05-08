全文／蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆：他是「護國院長」、我的好戰友

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職將至，8日上午10時在總統府召開記者會，正式宣布留任行政院長蘇貞昌續任閣揆。蔡英文表示，蘇貞昌成績有目共睹，防禦新冠肺炎的肆虐，能夠有這樣一位「護國院長」是台灣的福氣，蘇貞昌是「我的好戰友」，她也已經邀請蘇貞昌繼續擔任閣揆。

蔡英文說，過去一年以來，蘇貞昌擔任閣揆，成績有目共睹。因此藉著今天的機會，她要鄭重宣布，「已經邀請蘇貞昌院，在520之後續任閣揆，跟我一起繼續為台灣打拚。」

蔡英文細數蘇貞昌的表現時指出，蘇貞昌上任之初，是上一段執政期間最低迷的時候，有些人對蘇內閣冷嘲熱諷，但是蘇院長沒有一句怨言，上任第一天，就到桃園機場檢視非洲豬瘟的防疫事宜。

蔡英文說，她也還記得蘇貞昌說過「保豬護國，絕不退讓」，他一上任，守住非洲豬瘟的防疫，令人印象深刻。一年多後的現在，他更和行政團隊上下一心，防禦新冠肺炎的肆虐，「能夠有這樣一位護國院長，實在是台灣的福氣。」 不只是這些，蘇貞昌對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。

蔡英文表示，老車汰換的議題，因為有蘇貞昌，終於在防制空污和關懷弱勢之間找到平衡點；婚姻平權的議題，也因為有他，終於折衝出一套妥適的法制。 台商回流、經濟穩定成長、基本薪資提高、幼兒照顧、長照2.0升級，「我們攜手一起做，也一項一項做出了成績」。

蔡英文強調，因為有蘇貞昌卓越的政績，「有政府，會做事」，真正深植人心，也讓她在競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

「我所認識的蘇院長，一直是真正用生命和誠意在做事。有這樣的好戰友、好夥伴，做我的後盾，我真的很感動，也很感謝。 蘇院長的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在我未來四年第二個任期中對台灣未來的擘劃，我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者。 」

對於蘇貞昌願意繼續承擔行政院長的重責，蔡英文也表示，她除了非常感謝，也期許蘇貞昌和新的行政團隊，在未來繼續幾項重大的任務，第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設。在新任期當中，「我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發亮。謝謝大家。」

<br>

其他人也看了這些...

►獨／蔡英文520府院黨新佈局 蘇貞昌續任行政院長

►民進黨22黨部主委競爭名單一次看 地方派系5月24日大洗牌

►蔡英文擬本週宣布蘇貞昌續任閣揆 最快5／14內閣總辭

► 振興一下我們的美麗