俄堅持要烏克蘭割讓整個頓巴斯　克宮：這不是秘密

▲俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮26日表示，領土問題始終是俄羅斯在烏克蘭和談中的根本立場。俄方這項說法是阿布達比三方會談結束後發布，美國、俄羅斯、烏克蘭代表也將持續進行談判，但俄國總統普丁曾多次重申，除非烏克蘭在和平協議中主動放棄頓巴斯地區（Donbas），否則俄軍將動用武力全面奪取。

路透、俄羅斯衛星通訊社報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受塔斯社時發表上述俄方立場，「這並非秘密，是俄方的一貫立場，也是總統的立場。作為安克拉治方案的一部分，領土問題對俄方而言至關重要」。

根據親近克宮的消息人士透露，俄方立場源自於「安克拉治方案」（Anchorage formula），也就是美國總統川普與普丁去年8月在阿拉斯加峰會上達成的共識。消息人士稱，具體內容是要求烏克蘭必須交出頓巴斯全境控制權，並凍結烏東及烏南其他戰線，以此作為任何未來和平協議的前提條件。

這代表烏克蘭必須在談判桌上，把目前仍在死守的國土割讓出去。面對俄方施壓，基輔當局多次重申立場，絕不會把俄軍無法在戰場上奪取的領土拱手送人。

這場由美國居中斡旋的談判並未達成最終協議，但預計將在接下來的周末再次展開新一輪對話，試圖在戰火中尋求共識。佩斯科夫說，現階段無法給出具體會談日期，但對於開啟建設性談判這件事情本身，克里姆林宮給予正面評價。

▼俄軍掌控烏克蘭東部頓巴斯地區約90%土地。（圖／達志影像／美聯社）