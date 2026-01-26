清運業者「跑空單」躲稽查　工程廢棄物下落不明！4人被起訴

▲清運業者疑將拆除工程廢棄物亂倒，再偽造GPS軌跡企圖躲避查緝。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

經營營建廢棄物處理的男子練佳榮，疑似在取得營造業者委託清理工作後，為節省成本，把廢棄物載去亂倒，再指示部屬俗稱跑G、跑空單的方式，造假車輛軌跡，總計在2023年偽造15次清運紀錄、2024年偽造29次，隱匿廢棄物實際流向，台北地檢署依違反《廢清法》起訴練男等4人，將追查是否有營造業者勾結犯案。

根據綠色公民行動聯盟製作的「透明足跡」網站記錄，忠全工程公司負責人練佳榮經營的「忠全營建混和物資源分類處理場」，從2008年起，因未依法貯存、清理廢棄物，違反《水污染防治法》等事由，已遭裁罰59次，每次罰款1200元到2萬元不等。

政府為了管控廢棄物流向，要求廢棄物再利用機構必須在清運車輛裝設GPS，以便即時追蹤移動軌跡，且在接到客戶委託清運時，都必須依照客戶提交的清理計劃書，把廢棄物運到指定地點，並申報產出數量與再利用情形。

但練佳榮疑似為了節省清運與再利用處理的成本，指示員工在表訂的清運日當天，空車從工地開回分類處理場，再將這些不實的清運聯單上傳到環保署(現為環境部)系統，結果被稽核人員發現，清運車輛在定點停滯時間過短，根本來不及載卸廢棄物，才發現忠全公司以跑G、跑空單的方式造假。

總計忠全公司在2023年1月到2月間，為深坑的一個舊屋拆除跑了15次空單，2024年1月到3月間，為土城的一處拆除工程跑了29次空單，但練佳榮拒絕透露這些廢棄物的實際下落，台北地檢署依《廢棄物清理法》申報不實等罪將練佳榮與員工、司機等4人提起公訴。