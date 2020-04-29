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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔡英文520府院黨新佈局　蘇貞昌續任行政院長

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▲▼蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、陳弘修／台北報導

根據民進黨黨章規定，黨主席一職由總統擔任，並自其就任之日開始。總統蔡英文5月20日就職典禮開始進入倒數，雖然面臨新冠肺炎疫情，但蔡英文在府院黨的領導統籌上也即將進入新局面。

消息人士透露，由於整個行政團隊的抗疫表現出眾，甚至讓台灣走上國際，因此新任佈局暫不會有大變動，行政院長蘇貞昌確定續任，在內閣成員方面僅會做小幅度的調整。

520就職簡化辦理　府黨新氣象

對於520之後的新局勢，在黨務方面，依照民進黨黨章，蔡英文在2020年1月打贏總統連任之戰後，就是當然的新任黨主席，因此在今年的520就職典禮後，自然會重返黨中央。

據了解，在新冠肺炎疫情的影響下，為減少群聚，總統520就職典禮已確定簡化辦理，並不會如往年於府前凱達格蘭大道正式舉辦，而是將儀式性流程與就職重要談話搬入府內，改以直播視訊方式辦理。

在黨務人事規劃上，相關人士說，參考過去扁政府執政時期，總統以國政為優先，需要黨秘書長的全力協助，因此秘書長人選必須能夠貫徹總統意志，目前被看好的是院長層級人物，先前傳出前立法院長蘇嘉全是可能名單，但在派系角力下，前行政院副院長林錫耀是各派系較可接受的人選。

總統府人事調整方面，秘書長陳菊由於經歷、形象與威望，目前傾向接掌監察院長一職，在新任期會以蔡政府關注的「人權保障」為重點任務。至於接棒陳菊擔任蔡英文幕僚長的人選，深得總統信任的蘇嘉全、前民進黨黨秘書長洪耀福都有被點名。

▲行政院長蘇貞昌視察防疫旅館並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌繼續留任　部會首長小幅更動

在內閣人事部分，由於民進黨在2018年九合一選舉大敗之後，蔡英文找來蘇貞昌救火，整個行政院團隊建立出「會做事」形象，除了對蔡英文以創歷史紀錄的817萬票連任有所助益，此次在對抗新冠肺炎過程中，蘇內閣的表現也獲得國內外肯定，在蔡英文520就任後，蘇貞昌將繼續擔任行政院長，但內閣成員方面則會有些調整。

據透露，由於目前的執政方向明確，各單位執行力也強，加上當前仍有疫情難關要克服，蘇內閣成員不會進行大幅度調整。

目前被點名異動的部會首長有國防部長嚴德發，他在本次海軍敦睦艦隊染疫事件上，在防疫中出現破口，先前已經向蔡英文自請處分，其中也包括請辭，而總統府方態度也很明確，在調查結果還未出爐前，並不會批示任何懲處案。

不過，在這次風波中，國軍在初步調查、海軍相關回應與應對上，讓蔡英文不甚滿意，而這也使得外界觀察是否會在整起事件調查告一段落後，利用520新局讓嚴德發下台的一個指標。

對於誰來接掌國防部，內部人士點名因「私菸案」上陣救火的現任國安局長邱國正。據分析，邱國正過去歷練參謀總長、退輔會主委，深得層峰信賴，這次敦睦染疫風波後，也被再次被點名重回國防部。

另外，退輔會主委也有可能異動，因為蔡英文當時找馮世寬回來也是因為邱國正轉任國安局長，所以馮世寬也被視為只是過渡時期的救火員。

在文化部長方面，早有傳言指準副總統賴清德有意找鄭麗君一起征戰2024年總統、副總統，黨內也考量徵召她出戰2022年台北市長。同時，也有另一種聲音指出，如果高雄市長韓國瑜被罷免，而行政院副院長陳其邁征戰市長補選，有可能由鄭麗君出任副院長一職增加歷練。就黨政布局來看，鄭麗君是顆活棋，但鄭麗君的個人意願將會是最大變數。

而外界前陣子相當關注的內政部長徐國勇，在先前與警政署長陳家欽內鬥檯面化一事發生後，雖然來自警界聲援徐國勇的聲浪不少，但也有黨內聲音指出，如果他真的有所異動，檢舉陳家欽這件事應該會是原因之一。

▲國防部長嚴德發於立法院受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）

吳釗燮拼外交　陳時中更上層樓

相較於被點名異動的部會，有些部分首長在任務執行與表現上，備受肯定，幾乎確定繼續留任，例如，外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中。

吳釗燮在國安會秘書長任內已制定大政方針，除了在印太戰略框架下，強化印太區域、台美、歐洲等友好國家關係，他也直接被蔡英文指派上第一線征戰，從去年底開始，成果逐漸檯面化，寫下台美關係40年來最好紀錄，而這次抗疫期間，更把有效把「Taiwan can help」推廣至國際。

至於此次在防疫過程中大獲肯定的衛福部長陳時中，他過去就曾擔任蔡英文醫界後援會總幹事，在幾次選舉期間，大力整合醫界力量，雖然現階段國內抗疫仍在進行，陳時中目前調動性可能不大，但不管是繼續留在內閣團隊、更上層樓或投入2022台北市長選戰，蔡英文在520後的新佈局都不會少了陳時中的身影。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中華民國外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）

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