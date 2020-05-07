蔡英文擬本週宣布蘇貞昌續任閣揆　最快5／14內閣總辭

▲總統蔡英文、準副總統賴清德（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

520總統就職將至，總統蔡英文預計在本週正式宣布，由行政院長蘇貞昌續任閣揆，預留時間就內閣人事做調整，目前規劃下週四（14日）為520前最後一次院會，依憲政慣例內閣總辭，並由總統重新任命。至於總統府人事，則規劃在下兩週前後進行。

在去年12月中旬，公衛權威、副總統陳建仁就已掌握國際情資，得知有新冠肺炎爆發的可能，而總統蔡英文也在面對2020總統大選壓力下，同步啟動超前部署工作；據了解，當時國安系統已做各種可能的想定與研判，因此在這一年的佈局上，也幾乎底定政局必須以「穩定」為主要基調。

在1月11日大選結束後，各界本來以為民進黨內會陷入派系大亂鬥，但蔡英文隨即會面蘇貞昌與黨內各派系要角，在72小時內，宣布蘇貞昌續任閣揆，而民進黨主席卓榮泰協助後續黨務工作至520，先穩住黨內政局。

在疫情的影響之下，加上執政團隊成功抗疫，成績不僅獲得國內掌聲，更被國際所見；所以，520總統就職後，人事調動也不會脫離「穩定」的基調。

在人事調動的時程規劃上，蔡英文預計本週就會公布由蘇貞昌續任閣揆，接下來預留時間在內閣人事微調上，而下週四（14日）行政院舉行520前的最後一次院會，依照行政慣例將進行內閣總辭，並由總統重新任命。

至於府方的人事調動，預計會在接下來的兩週內進行，備受關注的包括，總統府秘書長陳菊預計規劃在520前後，被提名出任監察院長；府秘書長一職，則有望由前立法院長蘇嘉全擔任。

至於內閣人事方面，在國內外疫情影響下，國安系統包括，外交、國防等部會，都暫不調動；至於先前因不合鬧上檯面的內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，都擬定不調動。

財經部會方面，由於牽涉當前紓困與往後振興工作，目前也都傾向讓這些首長們暫續留崗位，但與疫情較無相關的部會，則會做微幅調整，例如，文化部會等單位。