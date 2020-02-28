韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

今天是二二八事件的73週年紀念日，高雄市長韓國瑜一早出席追思紀念會，致詞時卻連連口誤，把「228講成823、謝雪紅講成王雪紅」。對此，民進黨立委王定宇大酸，「喝到多掛？」

韓國瑜28日前往高雄228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，上台致詞時，先用台語說了「今天是823，73周年紀念會」，被抓包講錯話，事後被媒體追問，他一度強調自己沒講錯話。不過，事後一小時後他拍片道歉，承認口誤。

對此，王定宇發文大酸，「昨晚是玩到多晚？還是喝到多掛？還是腦袋都裝草？二二八講成八二三，謝雪紅講成王雪紅，被抓包後，影音檔都有，還是一貫草包風格...『我沒講錯』，否認到底！」

韓國瑜把228講成823，讓不少228受難家屬不滿。高雄市二二八關懷協會理事長王文宏就批他「連照稿唸都唸不好」，他也透露，有些家屬很生氣，質問韓國瑜，「什麼是愛與包容？」

其他人也看了這些...



►3原則推動轉型正義！蔡英文下令「國安局一個月內解密檔案」

►228紀念致詞被抓包講成「823、抗日案」 韓國瑜先否認！後承認道歉

►二二八事件73週年 馬英九向受難者與家屬道歉



更多熱門新聞...

►毋忘人民反抗威權！蔡英文：228悲劇不應該在世界任何一個角落發生

►致詞出包完整影片曝！韓國瑜口誤「228變823」..謝雪紅還講成王雪紅

►防疫優先規模縮減！二二八73週年紀念 蔡英文、蘇貞昌、柯文哲同框致詞

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！