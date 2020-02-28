致詞出包影片全曝光／韓國瑜出席228還沒醒　謝雪紅竟講成王雪紅！

▲韓國瑜致詞接連發生口誤 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日前往228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，但韓國瑜一上台致詞時，就先用台語說了「今天是823，73周年紀念會」，又被抓包將「謝雪紅」講成「王雪紅」，短短幾分鐘的致詞就有明顯錯誤，引發熱議。

▲韓國瑜致詞接連發生口誤 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜28日出席二二八事件73周年紀念追思會，全程面露嚴肅表情，但他上台剛要致詞時，一開頭先用台語說「今天是823，73周年紀念會，我們來追思會懷著沉重追思心情來參加」。事後韓國瑜一開始先否認口誤，更語帶不開心的口氣說：「我從頭到尾都說228，這麼嚴肅的追思怎麼會這樣講話呢！」語畢則離開。

不僅如此，韓國瑜致詞出錯又一樁，過程中談起「簡吉」故事時，他說：「簡吉是農民運動的領導者，1930日本軍國主義抬頭後，簡吉被逮捕，10年後出獄後本來有平靜生活，再來228事件發生，簡吉是充滿知識分子理想，看到不公不義跳出來領導武裝革命，將陳纂地、張志忠、『王雪紅』串聯起來，對不公不義事件發動衝突被逮捕後槍斃，會講這個故事因為簡吉是高雄在地人，也是一位老師變成農民運動抵抗者，武裝衝突領導者。」但他其實要說的應是女性革命家謝雪紅才是。

短短約10分鐘的致詞，韓國瑜接連口誤，講錯時間又講錯人名，再次引發議論。事後他透過新聞局先發出自拍道歉影片，承認將228講成823，不過對於謝雪紅部分尚未回應。二二八關懷協會理事長王文宏也無奈說：「一開始聽到很憤怒，他照稿念還念錯」。

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