台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市政府力推「U-Sport」計畫，透過APP集點機制鼓勵市民運動。近日，一名網友在Threads分享，透過每日走路與健身房打卡，即可輕鬆賺取U幣，點數更可直接儲值進悠遊卡，當作現金使用，引發大票網友留言詢問。

台北市民限定福利！運動賺U幣

「台北市民的爽福利！」一名網友在Threads指出，使用U-Sport計畫後，每天去健身房打卡，一次就賺5元；每天走1萬步，還能額外領取每月最高80元的獎勵。

最令原PO驚訝的是，100U幣可以儲值到悠遊卡，等同於現金，讓他不禁遺憾表示，「我怎麼這麼晚才知道！」

網友驚覺不領白不領：每天都走1萬步起跳

此文一出掀起熱烈回響，網友們紛紛表示，「現在才知道！感謝分享」、「怎麼弄？我每天都超過一萬步」、「不領白不領，馬上來下載」、「我現在才知道，馬上來看」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

也有資深使用者分享心得，表示去年就很認真累積，每個月領120元，加上抽到兩次運動幣共3000元，全部拿去儲值健身房；更有網友點名「健身工廠也可以集點」，提醒大家不要錯過這項隱藏版福利。

115年度加碼：萬步走最高領80U、年末再抽30萬

根據U-Sport官網資訊，這項「台北樂運動」計畫旨在鼓勵市民提升運動習慣，透過下載專屬APP（台北通或U-Sport APP），到合作的公營或民營運動場館運動，就能累積「U幣」，並可用U幣折抵運動費用、兌換課程或參加抽獎。

115年度的「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日開跑，當月累積滿20萬步送30U幣、30萬步再送50U幣，每月最高領80U幣。此外，每日入館運動除了5U幣獎勵外，當月集滿20個章，即可解鎖「當月限定徽章」，徽章還能參加年末抽獎，有總價值高達30萬元的好禮與大禮包，實現「健康與財富雙贏」的目標。

