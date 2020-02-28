3原則推動轉型正義！蔡英文下令「國安局一個月內解密檔案」

記者蔣婕妤／台北報導

今年是二二八事件的73週年，中樞紀念儀式主題定為「轉型正義、繼續向前」。總統蔡英文致詞時表示，促轉會任務還未完成將持續運作下去，她也提出轉型正義三原則，「受徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」





▲總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、台北市長柯文哲出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

因應新冠肺炎防疫工作，今年的中樞紀念儀式採取「防疫優先、縮小規模、簡化流程」原則辦理。不過，包含總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲等都會到場及致詞。此外，現場也將頒發受難者回復名譽證書。

蔡英文致詞時表示，蘇貞昌已經宣布，促轉會的任務還沒有結束，會延長運作下去，要持續挖掘更多歷史真相。另外，她也提初選行正義的三個原則。

第一，蔡英文說，促轉會所優先調用的政治檔案中，已經解密並且移轉檔案局的部分，包含林宅血案還有陳文成命案等，要以「最大開放，最小限制」的原則，開放給社會大眾閱覽和運用。第二，國安局長已經報告，為了配合促轉會的調查工作，半年來加速進行政治檔案的解密作業，自己要求，「對於受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密。」





▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式，頒發恢復名譽證書。（圖／記者林敬旻攝）

第三點，蔡英文強調，會持續推動人權教育，這星期促轉會之「台灣轉型正義資料庫」已經上線。未來等到監察院的國家人權委員會成立後，會做到更多的把關，務必讓人權觀念在台灣更加落實。