228紀念致詞被抓包講成「823、抗日案」　韓國瑜事後說：我沒講錯！



▲韓國瑜悼念228卻講成823 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日前往228紀念公園參加228事件73周年追思紀念會，但韓國瑜一上台致詞時，就先用台語說了「今天是823，73周年紀念會」，讓民進黨立委、議員們怒轟「聽到拳頭都硬了！」。

韓國瑜28日一早8點半前往二二八紀念公園參加追思會，他上台一就先用台語說了「今天是823，73周年紀念會，我們來追思會懷著沉重追思心情來參加」，並且講起了簡吉的故事，事後立刻被民進黨立委劉世芳及議員們抓到口誤。劉世芳說：「韓國瑜一開始就用台語講823，致詞過程有提到簡吉，但簡吉領導跟抗日有關係，致詞中坦白說很失望，過去蔣介石政權對228對台灣產生白色恐怖的追思，我覺得韓市長需檢討跟改進。」

▲民進黨議員出席追思會 。（圖／記者翁進忠攝）

市議員林智鴻轟：「聽到拳頭都硬了！這是對受難家屬最大侮辱，還講了抗日活動是錯置時空，談話過程談了抗日、談了未來要告別仇恨，家屬要的是真相，面對歷史，韓不願面對歷史，沒有把事搞清楚。」。

事後韓國瑜被追問是否口誤，把228講成823，韓國瑜先轉頭看看記者後，則停下腳步回應，語帶不開心的口氣說：「我從頭到尾都說228，這麼嚴肅的追思怎麼會這樣講話呢！」語畢則離開。

▲二二八關懷協會理事長王文宏 。（圖／記者翁進忠攝）

二二八關懷協會理事長王文宏則表示：「一開始聽到很憤怒，他照稿念還念錯，不知道為何會講成823」。