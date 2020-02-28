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二二八事件73週年　馬英九向受難者與家屬道歉

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▲▼馬英九參加陳明忠追思會。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九參加陳明忠追思會。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者黃巈禾／台北報導

二二八事件邁入73週年，前總統馬英九27日到二二八紀念碑前，緬懷這段傷痛歷史，28日上午參加陳明忠追思會，紀念這位二二八事件與白色恐怖的雙重受難者，同時，他也強調，歷史真相不容遺忘，記取教訓，悲劇才不會重演。

馬英九在臉書表示，二二八事件發生3年後，他才出生，但從留學美國後就長期關心、重視二二八，1990年擔任行政院研考會主委，就開始參與行政院推動的二二八事件平反工作，如出版報告、建紀念碑等；1993年他出任法務部長，奉命推動《二二八事件處理及補償條例》的立法工作，1995年立法院三讀通過（2007年改為「賠償」條例）。

馬英九提到，卸任總統前已大致完成條例設定的目標，例如賠償受難者、四次延長賠償申請時間至13年、恢復受難者名譽、成立基金會、為受難者立傳、設立國家紀念館、繼續發掘真相、普及相關歷史教育等。

對於有些人認為二二八事件過了這麼久，國家賠償72憶，為什麼馬英九還要每年道歉？馬英九表示，近30年來他的想法都一致，二二八是台灣近代史上巨大的歷史傷痛，不容易完全抒解，面對歷史，必須就事論事，是非分明，面對家屬，必須將心比心，療傷止痛。

馬英九強調，歷史的錯誤或可原諒，但歷史的真相不容遺忘，若無法從歷史中記取教訓，就無法正視並改正錯誤，歷史悲劇可能就會重演，今天是二二八事件73週年，在追思陳明忠的同時，再次向所有二二八事件及白色恐怖的受難者與家屬，表達歉意與慰問，「祈願中華民國國運昌隆，人民安居樂業，兩岸和平繁榮。永遠不再發生類似事件。」

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