AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

在AI科技快速發展、產業結構持續轉型的時代背景下，運動健康與全民體能產業的重要性日益受到關注。弘光科技大學今年2月起延攬極地超級馬拉松總冠軍、長跑名將林義傑，擔任運動休閒系副教授，盼透過其豐富實務與跨域經驗，深化產學連結，培育具備專業素養與產業視野的運動人才。

林義傑受聘時表示，隨著AI逐步滲透各行各業，許多重複性工作可能被取代，但運動復健、防護訓練與體能指導等高度仰賴專業判斷與人際互動的領域，仍具有不可替代性。他選擇走進校園，希望結合產官學資源，為台灣運動健康產業注入更多專業動能。

以長跑選手形象深植人心的林義傑，曾完成橫越撒哈拉沙漠的挑戰，並榮獲世界四大極地超級馬拉松巡迴賽總冠軍。他也推動「擁抱絲路」計畫，率隊穿越古絲路，展現運動與文化結合的多元面貌。退役後，他投入運動產業經營，並於東京奧運期間為運動員權益發聲，參與推動體育制度改革，長期關注產業發展與制度建構。

弘光科大校長蘇弘毅指出，林義傑除具備頂尖運動經歷，也持續精進學術背景，取得台灣大學EMBA管理學碩士及政治大學法律碩士學位，橫跨體育、管理與法規領域，與運動休閒系近年強調的跨域整合與產業治理方向高度契合，將為學生帶來更貼近實務的學習經驗。

林義傑分享，台灣多數運動休閒系學生並非專業選手出身，但運動專業正是跨域發展的重要基礎。無論場館規劃、活動經營、賽事管理或社區運動推廣，都需要具備專業運動背景的人才參與。他認為，只要奠定穩固的運動知識與實務能力，未來職涯發展空間相當寬廣。

他也指出，「大健康時代」逐漸成形，從長照機構、社區住宅到物業管理產業，對運動管理與健康促進專才的需求持續增加。即使科技快速進步，運動復健與肌力訓練仍高度依賴專業評估與人本互動，無法完全以科技取代。未來將結合產業實務趨勢，協助系上調整課程內容，讓學生及早理解市場需求，強化實作能力與跨域競爭力，為投入運動健康產業做好準備。

運動休閒系主任張嚴仁表示，林義傑加入師資陣容後，學生反應熱烈，紛紛關心其授課內容。由於本學年度課程已排定，下學期將規劃其開設運動行銷、運動品牌經營及有氧訓練指導等相關課程，讓學生直接向實務經驗豐富的教師學習。

校方秘書長林敬榮也指出，弘光科大近年持續吸引各領域專業人才投入教學，未來將借重林義傑的跨域視野，參與課程發展與人才培育規劃，強化學校與產業間的連結，回應社會對運動健康專業人力的期待。

