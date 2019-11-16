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不分區名單曾卡游錫堃？蘇貞昌：編故事揣測

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▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨不分區名單雖然一度難產，但最終在14日晚間八點多出爐。名單一度卡關，最後是總統蔡英文出手請各派系到官邸會商，但提名委員會成員之一、行政院長蘇貞昌因另有行程沒去官邸，外界解讀此舉對蘇貞昌不尊重，還有「蘇游之戰」傳言。對此，蘇貞昌16日一早受訪時強調，這些都是編故事揣測。

蘇貞昌表示，自己這一次應卓榮泰邀請參加提名小組，一開始提出一些建議作原則，希望等能夠提出漂亮名單，經過大家討論，最後結果很圓滿，他也覺得很好。

針對官邸傳聞，蘇貞昌說，民進黨本來就是多元民主能包容的政黨，這一次提名自己都是講原則，沒有推薦任何人。後來有關原本被列再第一名的洪簡廷卉，自己沒看過也不認識，她跟蘇巧慧也只有見過幾次面，後來沒被列入，卓榮泰和黨中央都有說明和抱歉，自己也覺得很可惜，不過，民主過程就是這樣，尊重大家，最後圓滿就好。

蘇貞昌說，所謂的卡游就講得更遠了，名單一開始自己就是提出建議原則，都是理想，當時還沒出現人名，自己講的話更沒有針對任何人，後來編故事揣測沒有必要。

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