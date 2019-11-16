吳斯懷、葉毓蘭篤定進入立法院　陳其邁酸國民黨「統一無法擋」





▲陳其邁。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨不分區立委名單16日上午正式表決出爐，被批評為親陸人士的吳斯懷、葉毓蘭確定過關，行政院副院長陳其邁16日表示，這份名單雖然有更新，但似乎是換湯不換藥，有一點那種「統一無法擋」的味道。

國民黨16日召開中央委員會表決不分區立委名單，34位候選人在會中進行自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定去留。排序第4的退將吳斯懷面對批評的聲浪出面喊冤，他說，自己「沒有親共問題」，捍衛中華民國也是他一生的職志。

雖然吳斯懷喊冤，但外界質疑聲浪未止，針對國民黨不分區名單被外界說染紅，陳其邁受訪時也以酸吻表示，「那個名單有去中國大陸聽訓的退將，也有支持香港暴警打學生的，看起來名單也沒什麼改變，換湯不換藥，還是有一點那種「統一無法擋」的味道，民眾自有公評。」

對於國民黨不分區立委排名第二的葉毓蘭與第四的吳斯懷等幾位爭議人物篤定進入國會，之後是否會擔心台灣國安的問題，陳其邁則回應指出，政黨提出不分區名單，還是要兼顧台灣社會主流的一些想法，假如提名意識型態相當濃且支持統一的這種候選人，可能會悖離一般台灣社會民眾主流的一些想法。

陳其邁說，不過也許國民黨為了拉攏極端的選民，拉攏特定的統派團體，有一些不同策略考量，這個超出自己的程度和理解範圍。

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